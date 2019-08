Trump “ordena” empresas norte-americanas a saírem da China

“O nosso país [EUA] perdeu, estupidamente, biliões de dólares para a China ao longo de vários anos. Eles roubaram-nos a nossa Propriedade Intelectual a uma taxa de milhares de milhões de dólares por ano e querem continuar a fazê-lo”. As publicações que o presidente norte-americano Donald Trump partilhou esta sexta-feira no Twitter foram perentórias num ataque à China, chegando mesmo a afirmar: “As nossas empresas americanas estão por este meio ordenadas a começarem a procurar uma alternativa à China, incluindo trazerem as vossas companhias para casa e fazerem os vossos produtos nos EUA”.

….better off without them. The vast amounts of money made and stolen by China from the United States, year after year, for decades, will and must STOP. Our great American companies are hereby ordered to immediately start looking for an alternative to China, including bringing..

