O Vitória de Setúbal e o Moreirense empataram nesta sexta-feira 0-0, no jogo que abriu a terceira jornada da I Liga portuguesa de futebol, disputado em Setúbal.

Após mais este empate sem golos em casa — os sadinos igualaram na receção ao Tondela na primeira jornada –, o Vitória segue em 12.º com dois pontos, enquanto o Moreirense está para já no terceiro posto com quatro.

