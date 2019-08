Benfica-FC Porto. Francisco J. Marques fala em “falta de respeito” para com Pinto da Costa

No rescaldo da vitória por duas bolas a zero do FC Porto frente ao Benfica na Luz, Francisco J. Marques, o diretor de comunicação dos portistas, partilhou na sua conta de Twitter uma imagem da ficha de jogo onde se pode ver o nome do presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, mas no lugar do presidente do FC Porto aparecia “null” (nulo).

Numa série de três tweets, Marques afirmou que existe “gente que não merece representar o Benfica. À cabeça, os máximos dirigentes que permitem todos os desmandos. Desta vez a falta de respeito está no nome do presidente do FC Porto na ficha oficial do jogo”, e disse que esta não era “um episódio singular”, partindo daí para a enumeração — “os insultos a Valdemar Duarte”, passando pela “tourada após uma vitória”, “os apalpões às adeptas do FC Porto, a rega acionada e a luz apagada quando o FC Porto foi campeão” e “a emboscada do túnel”.

Entretanto, a publicação onde aparecia a imagem da ficha de jogo parece ter-se tornado indisponível, apesar de ainda estarem visíveis outros dois “pontos” desta declaração proferida pelo responsável do FC Porto.

