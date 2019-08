Black Panther 2 com estreia marcada para maio de 2022

Terminou o suspense: vai mesmo existir um segundo filme de “Black Panther” e a sua estreia está prevista para o mês de maio de 2022. A revista Rolling Stone relata que este sábado, na enorme convenção da Disney, a D23, o realizador Ryan Coogler confirmou tudo perante uma plateia de fãs do super-herói da Marvel.

Apesar de ser quase certo que teria de existir um “Black Panther II”, dado o tremendo sucesso do filme, quando a Marvel revelou os seus planos para um futuro próximo percebeu-se que apesar dos anos 2020 e 2021 estarem completamente sobrelotados com novos filmes, séries (as que hão-de fazer parte do canal de streaming Disney+) e até sequelas como as de “Doctor Strange” e “Thor”, não se soube nada sobre o campeão de Wakanda — até agora.

Não foram detalhados mais pormenores sobre a futura aventura do Rei T’Challa (interpretado por Chadwick Boseman), apesar desta convenção da Disney ter sido pródiga em revelações… De outra galáxia.

