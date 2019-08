De Homer Simpson à “história triste em três palavras”: os memes do Benfica-FC Porto

Ao intervalo do primeiro clássico do campeonato português, o Porto vence o Benfica por uma bola, num jogo que até agora teve poucas oportunidades. Mas, como é habitual, o espetáculo não ficou apenas dentro das quatro linhas e os habituais memes começaram a surgir ainda antes do apito inicial. Os próprios assuntos do momento do Twitter em Portugal também tiveram Clássico: “Vamos Benfica”, Samaris, a #SLBFCP e Zé Luís têm sido dos temas mais falados.

O nervosismo, mais uma vez, dominava os memes por esta altura e aqui não havia equipa preferida: tanto benfiquistas como portistas roíam as unhas. O jogo ainda não tinha começado, as equipas ainda aqueciam, mas já havia adeptos bem atentos ao que era dito nas televisões. Houve quem destacasse as “pérolas do enchechouricismo” nos canais portugueses enquanto se espera que o apito inicial seja dado.

"#Rafa será porventura o expoente maior nesse particularismo" – pérolas do enchechouricismo da bola nas tvs tugas. #slbfcp — Francisco Sousa (@dalhenamona) August 24, 2019

Houve também quem não deixasse passar em branco a presença do costume nos grandes eventos em Portugal, incluindo jogos de futebol. Desta vez, o famoso “emplastro” surgiu na zona de adeptos do Benfica.

O nervosismo era também muito dos dois lados. A “frieza na barriga” e o coração a bater mais forte começavam a surgir.

Benfica-Porto da sempre uma frieza na barriga — og.lucas (@LucasOg13) August 24, 2019

isto sou eu a ver este jogo Benfica e Porto https://t.co/qsQgQHjBcZ — Ana Sousa (@anasoussa01) August 24, 2019

Durante o jogo, os internautas comentaram a prestação de cada equipa, criticaram, elogiaram e desesperaram com algumas jogadas das duas equipas e alguns adeptos utilizaram até Homer Simpson para reagir ao facto de o Porto ter inaugurado o marcador e ter dominado a primeira parte do jogo frente ao Benfica de Bruno Lage com mais posse de bola e mais oportunidades.

Porto a dominar o Benfica de Lage pic.twitter.com/bNrcJeigzs — Gonçalo//19 Dias (@goncaloxaxa10) August 24, 2019

No momento em que o Porto marca o primeiro golo, aos 22 minutos, recordou-se também um dos festejos efusivos de Sérgio Conceição.

Do outro lado, a tristeza dos adeptos do Benfica com o golo de Zé Luís. A página “Insónias em Carvão” respondeu mesmo a um tweet que Iker Casillas fez este sábado, onde se pode: “Escreve uma história triste usando apenas três palavras”. A resposta? “O Zé Luís”.

O Zé Luís https://t.co/U5oEeU8H97 — Insónias em Carvão (@insoniascarvao) August 24, 2019

Ao intervalo, comentava-se o que poderia acontecer na segunda parte e também se faziam previsões sobre o que estaria a acontecer dentro do balneário do Benfica

O Lage agora mesmo pic.twitter.com/38RY7m7glx — Insónias em Carvão (@insoniascarvao) August 24, 2019

