Ewan McGregor volta a ser Obi-Wan Kenobi e outras novidades da “Guerra das Estrelas”

O ator Ewan McGregor vai voltar a vestir a pele do mestre jedi Obi-Wan Kenobi numa nova série exclusiva do canal de streaming (também ele ainda por estrear) Disney +. Segundo a Reuters, foi o próprio ator escocês que revelou a novidade perante as centenas de fãs que esta última sexta-feira, 23 de agosto, marcaram presença na convenção D23, anualmente organizada pela própria Walt Disney.

McGregor subiu ao palco principal do evento, envolto em enormes aplausos, e declarou que estava muito aliviado por finalmente poder revelar a novidade de que ia voltar ao papel que interpretou em quatro filmes da saga “Guerra das Estrelas”.

“Foram quatro anos sempre a dizer ‘bem, não sei’, mas agora já posso dizer que sim, vamos mesmo fazer isto”, afirmou o ator. Espera-se que as filmagens comecem no próximo ano, revelou a presidente da Lucasfilm, Kathleen Kennedy.

A Disney aproveitou o mesmo evento para revelar outra novidade da “Guerra das Estrelas”, a aposta numa outra série, “The Mandalorian”, que também será exibida através do canal de streaming Disney+. Uma das grandes estrelas desta historia aparenta ser o mercenário Boba Fett, personagem importante da trilogia inicial da saga criada por George Lucas.

Pedro Pascal, ator que se destacou pelos seus papeis n’”A Guerra dos Tronos” e no “Narcos”, deverá ser o ator principal deste novo seriado que tem estreia marcada para o dia 12 de novembro, data do lançamento oficial da tal plataforma de streaming que pretende infiltrar-se num mercado totalmente dominado pela Netflix.

Revelado poster de “Rise of Skywalker”

Outra novidade saída deste grande evento foi a de que o próximo filme da saga “Guerra das Estrelas”, o “Rise of Skywalker”, já tem poster oficial. Na imagem publicitária vê-se Rey (Daisy Ridler) e Kylo Ren (Adam Driver) a lutar com os seus sabres luz — azul e vermelho, respetivamente — perante o olhar atento de uma personagem misteriosa com um capuz e os olhos vermelhos.

A par desta revelação foi também mostrado um breve apanhado de imagens — as primeiras a ser divulgadas após a divulgação do trailer oficial que foi divulgado no último mês de abril — que só chegarão ao público geral a partir da próxima segunda-feira.

Nesse apanhado, conta a Entertainment Weekly, vê-se um duelo entre Rey e Kylo no meio de uma tempestade no mar; uma enorme frota de naves Star Destroyers; um plano do capacete de Darth Vader; Finn (John Boyega) e uma nova personagem chamada Jannah (Naomi Ackie); o robô C3P0 com olhos vermelhos; um vislumbre de Leia (a falecida Carrie Fisher) e ainda uma outra, a que mais chocou o público, onde se vê Rey com um roupão preto e um sabre luz com duas lâminas.

Este “Rise of Skywalker” promete concluir a história de nove filmes que começou em 1977 com “Star Wars: Episódio IV — Uma Nova Esperança”.

