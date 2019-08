Felix da Costa confirmado no Campeonato Mundial de Resistência

O piloto português António Félix da Costa assinou um contrato com a equipa Jota Sport e vai assim participar no campeonato do mundo de resistência (WEC), na categoria LMP2, revelou este sábado a sua assessoria de imprensa.

Este é um regresso de António Félix da Costa a uma equipa que já representou, depois de ter corrido nas 24 horas de Daytona de 2018.

O piloto, de 27 anos, vê este regresso à LMP2 na Jota Sport, vice-campeã e uma das equipas candidatas ao título, como “uma grande oportunidade”.

“Depois de um ano de experiência e aprendizagem no WEC, é um grande desafio ingressar na categoria LMP2 com a JOTA, um carro que me dei bem desde o inicio, numa equipa muito competitiva, onde, juntamente com o Roberto e o Anthony, acredito que poderemos ser um candidato regular aos lugares do pódio. Estou desejoso de iniciar a nova temporada no próximo fim de semana”, afirmou o piloto.

António Félix da Costa vai fazer equipa com o britânico Anthony Davidson e o mexicano Roberto Gonzalez ao volante do Oreca 07 inscrito pela Jota Sport no campeonato Mundial de Resistência.

