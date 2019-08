Fernando Pimenta conquista medalha de bronze nos mundiais de canoagem

Fernando Pimenta conquistou a medalha de bronze nos mundiais de canoagem de Szeged, na Hungria. O canoísta português ficou na terceira posição na prova de K1 mil metros, com 3 minutos, 37 segundos e 63 centésimos, a menos de dois segundos da medalha de ouro.

O resultado garante o apuramento para os Jogos Olímpicos Tóquio2020.

Pimenta, que defendia o título mundial conquistado em 2018 em Montemor-o-Velho, competiu na pista quatro e liderou grande parte da corrida, mas acabou por cair para os terceiro lugar nos metros finais da prova. Terminou em 3.37,63 minutos, tendo sido superado pelo húngaro Balint Kopas, medalha de ouro com 3.36,07, e pelo checo Josef Dostal, medalha de prata com 3.37,31.

O canoísta luso foi vice-campeão olímpico em Londres2012, com Emanuel Silva em K2 1.000, e quinto em K1 1000 no Rio2016, onde foi sexto em K4 1000 com Emanuel, João Ribeiro e David Fernandes.

Continuar a ler