Paraquedista de 19 anos morre em salto de aeronave em Portimão

Um paraquedista morreu este sábado quando fazia um salto de uma aeronave que tinha descolado do aeródromo de Portimão, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro.

As equipas de socorro receberam o alerta às 10:13 e enviaram para o local quatro veículos, com 10 operacionais, entre elementos dos bombeiros de Portimão, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da Guarda Nacional Republicana (GNR), disse a fonte do CDOS de Faro à agência Lusa.

“Foi uma queda de um paraquedista, que fez uma vítima mortal do sexo masculino, com 19 anos de idade e nacionalidade portuguesa”, precisou a mesma fonte, acrescentando que a vítima caiu dentro do perímetro do aeródromo de Portimão.

Questionado sobre a razão do aparente acidente, a fonte do CDOS disse apenas que se tratou de uma “queda vertical”, sublinhando que as causas vão agora ser investigadas pelas autoridades, através do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e Acidentes Ferroviários (GPIAAF).

