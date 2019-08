Depois do bronze, outro bronze: Fernando Pimenta fica em terceiro na final de K1 5000 metros dos Mundiais de canoagem

Depois de chegar à final de K1 1000 metros com o melhor tempo entre os nove apurados mas não conseguir mais do que o terceiro lugar, garantindo a medalha de bronze, Fernando Pimenta disputava este domingo a final de K1 5000 metros dos Mundiais de canoagem que estão a decorrer na Hungria. O atleta português, que na Taça do Mundo de junho foi ouro na mesma distância mas nos Jogos Europeus ficou atrás de Balint Kopasz, tinha como objetivo chegar à vitória e vingar o terceiro lugar na prova de distância mais curta — em que, apesar de tudo, garantiu o apuramento para os Jogos Olímpicos do próximo verão.

Na prova deste domingo, Fernando Pimenta conquistou a medalha de bronze e falhou o título mundial de K1 1000 metros. O atleta português junta outro bronze ao que já tinha vencido este sábado e acrescenta outra medalha ao palmarés, depois das duas de prata nos Jogos Europeus e de outras duas que alcançou na Taça do Mundo. Numa final que teve várias falsas partidas, com o canoísta da República Checa a adiantar-se ao tiro inicial em mais do que uma ocasião, Pimenta colocou-se numa zona de destaque logo nos primeiros metros mas acabou por perder terreno a perto de meio da corrida, devido a uma viragem que teve vários toques.

O canoísta natural de Ponte de Lima passou por algumas dificuldades na segunda metade da prova mas acabou por beneficiar da quebra de rendimento de Peters, o atleta da Roménia, para alcançar o melhor dos males e fechar o pódio, garantindo a medalha de bronze na final de K1 5000 metros.

