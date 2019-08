Hezbollah diz que dois drones israelitas cairam em Beirute sem serem atingidos

Um porta-voz do Hezbollah libanês anunciou este domingo que dois ‘drones’ israelitas caíram em Beirute, sem que o grupo tivesse disparado sobre eles.

Mohammed Afif disse que um pequeno avião não tripulado de reconhecimento caiu no telhado de um prédio que abriga o gabinete de comunicação do Hezbollah, no bairro de Moawwad, em Dahyeh, o baluarte do grupo na parte sul da capital libanesa.

O responsável afirmou que um segundo ‘drone’, aparentemente enviado por Israel para buscar o primeiro, explodiu no ar menos de 45 minutos depois e caiu nas redondezas – uma explosão que terá sido ouvida pelos moradores da zona.

Nós não abatemos nem explodimos nenhum dos ‘drones'”, assegurou Afif à agência Associated Press.

Afif acrescentou que o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, dará este domingo uma resposta “apropriada” durante uma aparição televisiva.

No sábado, aviões de guerra israelitas atacaram alvos perto da capital síria, no que o exército israelita disse ser um esforço bem-sucedido para impedir um iminente ataque de ‘drones’ iranianos contra Israel.

O ataque aéreo noturno, que provocou o fogo antiaéreo sírio, pareceu ser um dos ataques mais intensos das forças israelitas nos últimos anos.

Não foi possível verificar se os incidentes na Síria e no Líbano estão relacionados, nem houve comentários israelitas às observações do Hezbollah.

Israel realizou centenas de ataques nos últimos anos contra o Hezbollah e outros alvos iranianos na Síria.

Telavive considera o Irão como a sua maior ameaça e disse que não tolerará uma presença iraniana permanente na Síria ou a transferência de armas para o Hezbollah.

O Irão e o Hezbollah são aliados militares chave do presidente sírio Bashar Assad na guerra civil que dura há oito anos no país.

