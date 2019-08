Morreu a atriz e argumentista brasileira Fernanda Young

Fernanda Young, a escritora, atriz, argumentista, apresentadora de TV e colunista do jornal O Globo, morreu aos 49 anos, neste domingo, na quinta da sua família no estado de Gonçalves, Minas Gerais. Segundo o jornal com que colaborava, ainda não foi revelada a causa da morte, mas pessoas próximas explicam que teve uma crise de asma que se fez seguir por uma paragem respiratória.

Young, cuja peça mais recente em que ia participar estreava a 12 de setembro, em São Paulo, iniciou sua carreira na televisão em 1995, com a série “A comédia da vida privada”, lançou em 1996 o seu primeiro livro, Vergonha dos pés, e, em 2001, lançou um de seus maiores sucessos televisivos, a série “Os normais”, que era protagonizada por Fernanda Torres e Luiz Fernando Guimarães.

Entre os anos de 2002 e 2004, fez parte do painel do programa “Saia Justa” na companhia da jornalista Mónica Waldvoge, a atriz Marisa Orth e a cantora Rita Lee.

