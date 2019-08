Mulher nua em cima de Ferrari em Ibiza custou “só” 250€

A justiça espanhola provou que, em Ibiza, há que defender a moral e os bons costumes. Isto numa ilha que durante o Verão é invadida por drogas, para animar as festas loucas pela noite dentro, e por prostitutas de luxo, sem as quais as festanças não atingiriam a “grandiosidade” que lhes dão fama. Foi, aliás, em Ibiza que foi constituído o primeiro sindicato espanhol das profissionais que exploram o corpo, já em 2014.

Depois de um condutor ter sido apanhado a conduzir um Ferrari com uma mulher nua, primeiro em cima do capot do motor e depois de joelhos no assento do lado, a polícia decidiu agir, tendo declarado publicamente que iria investigar e perseguir o infractor, para depois aplicar-lhe uma penalização. Daquelas de que ninguém se iria esquecer.

A identificação do carro e do respectivo condutor não tardou, tal como não demorou muito que fosse presente a tribunal, sob acusação de delito contra a segurança rodoviária, condução temerária, entre outras ofensas. Perante a profusão de provas, quando todos pensavam que o condutor– um local identificado como S. Z. de 42 anos – seria severamente punido, eis que o juiz decidiu “trucidá-lo”, aplicando-lhe uma multa de… 500€. Isto e 6 pontos na carta de condução.

A facilidade com que se identificou o condutor e o Ferrari deveu-se à quantidade de vídeos disponíveis nas redes sociais, alguns deles filmados por um taxista que seguiu o veículo, enquanto registava a exibição da jovem. Vídeo esse que foi fornecido à polícia e apresentado como prova. Sucede que nem isso deverá impedir o condutor do táxi de também ele ser punido, incorrendo numa multa, além de lhe poderem ser retirados 3 pontos na carta de condução, por manusear o telemóvel enquanto conduzia.

Voltando ao condutor, seja porque o juiz gostou do Ferrari, da jovem que se exibia em cima dele, ou porque conhece bem a realidade de Ibiza, viu a pena ser reduzida a apenas 250€, mantendo-se os 6 pontos a menos na carta de condução.

Comparador de carros novos

Compare até quatro, de entre todos os carros disponíveis no mercado, lado a lado.

Experimentar agora

Continuar a ler