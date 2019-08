Parece impossível. Chuva e trovoada deixam cinco distritos sob alerta laranja

Se estava a contar aproveitar as temperaturas que se têm feito sentir para rumar ao interior do país e conhecer o que há de melhor, fique atento. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou em alerta laranja os distritos de Bragança, Vila Real, Viseu, Guarda, Castelo Branco devido à previsão de chuva e trovoadas.

O alerta está ativo desde as 16 horas deste domingo e dura até ao final do dia de segunda-feira, em todos os distritos assinalados.

AVISOS METEOROLÓGICOS 25/08 1822 (Continente)

Foram emitidos avisos meteorológicos de PRECIPITAÇÃO FORTE e de TROVOADA. Nível máximo do aviso: LARANJA. +info: https://t.co/81G9MZvqtQ — IPMA (@ipma_pt) August 25, 2019

De acordo com o meteorologista do IPMA, Ricardo Tavares é possível até que o alerta seja prolongado e chegue mesmo ao interior da região sul do país. Segundo Ricardo Tavares, as previsões indicam que “a instabilidade mantém-se durante a noite, apesar de diminuir ligeiramente, e volta a intensificar-se a partir da manhã de amanhã” nas regiões do Interior, “podendo chegar ao interior da região sul e ao Sotavento algarvio”, explicou ao DN.

A expectativa é que, depois de passar o período de maior instabilidade, as temperaturas possam voltar a subir. As previsões voltam a complicar a vida a quem tenta fazer planos para gozar as férias de verão.

Já este domingo, o mau tempo provocou inundações em Mirandela, no distrito de Bragança, como mostram imagens captadas na localidade e divulgadas no Facebook da Meteo Trás-os-Montes.

Continuar a ler