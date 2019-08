Trump recua em relação à China. Afinal, empresas americanas já não têm de sair de Pequim

Donald Trump recuou na sua última ameaça em relação à China. Este domingo, à margem da cimeira do G7, em Biarritz, o Presidente norte-americano garantiu aos jornalistas que não tem qualquer plano, “neste momento”, para recorrer ao mecanismo que lhe permitia obrigar as empresas norte-americanas a sair da China.

O recuo acontece apenas dois dias depois de Trump ter ordenado à empresas que procurassem “imediatamente” uma alternativa ao mercado chinês. No Twitter, o Presidente norte-americano especificou que as empresas deveriam voltar para os Estados Unidos e passar a fabricar todos os seus produtos no país. Depois, ameaçou com novas tarifas aos produtos chineses.

….better off without them. The vast amounts of money made and stolen by China from the United States, year after year, for decades, will and must STOP. Our great American companies are hereby ordered to immediately start looking for an alternative to China, including bringing..

