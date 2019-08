Agora sim, é oficial: Bas Dost está confirmado no Eintracht Frankfurt. Sporting encaixa sete milhões de euros

Desta vez, é mesmo oficial: o Eintracht Frankfurt anunciou nas redes sociais a contratação de Bas Dost ao Sporting. O avançado holandês assinou por três temporadas, até junho de 2022, e disse em declarações aos meios do clube alemão que está “feliz” pela transferência e “ansioso” pelo tempo que vai passar na Bundesliga. “Sou um avançado que adora marcar golos”, acrescentou Dost. Já o Sporting, que se despede com um vídeo que junta alguns dos melhores momentos do holandês em Alvalade, não esquece os problemas com o agente do avançado mas garante que “sabe distinguir o jogador Bas Dost do que o rodeia”. A saída do avançado representa um encaixe financeiro fixo de sete milhões de euros mais 500 mil em variáveis e ainda 15% de uma futura venda.

O Sporting CP sabe distinguir o jogador Bas Dost do que o rodeia. Obrigado por tudo Bas. pic.twitter.com/6NyypTbYxl — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) August 26, 2019

“Depois da saída de Sébastien Haller, era importante para nós encontrar um substituto adequado, e o melhor é que a solução encontrada já tem muita experiência e está numa posição de nos ajudar imediatamente. O Bas já conhece a Bundesliga. Com a estatura e a eficácia dele vai tornar-se uma peça importante da nossa equipa. A taxa de eficácia dele é muito forte e claro que queremos que seja um avançado perigoso”, pode ler-se no comunicado do Eintracht, que revela desde logo que o holandês vai usar a camisola ‘9’ em Frankfurt.

As primeiras notícias que davam conta da saída de Dost rumo ao Eintracht Frankfurt surgiram na semana passada, na véspera de uma importante receção do Sporting ao Sp. Braga. O avançado já não integrou a convocatória para essa partida e os leões anunciaram, numa curta nota publicada no site oficial, que existia “um princípio de acordo” com o clube alemão. Os problemas surgiram nos dias seguintes, quando o clube de Alvalade comunicou que “exigências financeiras de última hora” por parte do jogador estavam a dificultar o negócio — informação desde logo negada pelo agente de Dost, Gunter Neuhaus.

(em atualização)

