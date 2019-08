Avião da Força Aérea espanhola cai no mar em Múrcia

Um avião da Força Aérea espanhola caiu esta segunda-feira no mar em La Manga, Múrcia, no sul de Espanha. A porta-voz da Proteção Civil informou que já foram mobilizados vários barcos para procurar a tripulação que seguia a bordo do aparelho. A notícia está a ser avançada por vários órgãos de comunicação social espanhóis.

Neste vídeo, que está a circular nas redes sociais, é possível ver o momento em que o avião C101 se despenha. Ainda não se sabe quantas pessoas seguiam a bordo do aparelho.

O alerta foi dado no Twitter do 112 de Múrcia na manhã desta segunda-feira. Escreve o El Mundo que, às 9h38 locais (10h38 de Lisboa), o 112 recebeu centenas de chamadas a dar conta do acidente.

09.38 h. El 1-1-2 ha recibido un centenar de llamadas desde La Manga que informaban de la caída de un avión, presuntamente del @EjercitoAire, al Mar Mediterráneo. Embarcaciones de #PlanCopla movilizadas en búsqueda de tripulación. — 112 Región de Murcia (@112rmurcia) August 26, 2019

Em atualização

