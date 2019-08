Banda britânica James regressa ao Porto a 13 de setembro

Em novembro de 2014, a banda de rock britânica, formada no início dos anos 80, deu um concerto surpresa gratuito na emblemática Estação de São Bento, conquistando assim o público portuense. O grupo composto por Tim Booth, Jim Glennie, Larry Gott e Mark Hunter, Saul Davies, David Baynton-Power e Andy Diagram esgotou rapidamente o Coliseu do Porto em abril deste ano, razão mais do que suficiente para regressar à Invicta.

A 13 de setembro, pelas 22h, a atuação será no anfiteatro natural do Parque da Pasteleira, onde a banda de Manchester irá apresentar o seu 15º álbum de originais, “Living in Extraordinary Times”, lançado em 2018.

Com mais de 30 anos de carreira, 14 álbuns lançados e mais de 13 milhões de cópias vendidas em todo o mundo, o coletivo tem na sua lista de sucessos como “Sit Down“, “She’s a Star”, “Say Something”, ou “Getting Away With It (All messed up)”.

Os bilhetes do concerto no Porto estão à venda nos locais habituais, a partir dos 28 euros.

