Cerca de 700 pessoas manifestaram-se em Lisboa pela defesa da amazónia

Cerca de 700 pessoas manifestaram-se esta segunda-feira no Largo Camões, em Lisboa, numa ação em defesa da floresta da Amazónia, segundo estimativa de uma fonte oficial da Polícia de Segurança Pública (PSP).

“No pico da manifestação estimamos que estiveram cerca de 700 pessoas. Foi uma manifestação ordeira sem incidentes a registar”, afirmou, em declarações à agência Lusa, um oficial de serviço à 1º divisão da PSP, Carlos Mena.

A manifestação organizada por vários movimentos em defesa da floresta amazónica contou com a participação de partidos de esquerda, tendo estado presente a líder do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins, que não prestou declarações. Já Joana Mortágua, deputada bloquista, aproveitou a ocasião para relembrar o governo português para “não tratar o governo brasileiro como se fosse um governo igual aos outros. O governo português tem que dar uma palavra de censura ao governo de Bolsonaro e dizer que isto não é aceitável”.

Joana Mortágua acrescentou que “não basta lamentar” é necessário “apontar dedo a responsáveis”, nomeadamente ao presidente brasileiro. “Bolsonaro é responsável por destruir as leis de proteção ambiental, é responsável por querer destruir e criminalizar as ONG’s, é responsável pelos ataques à comunidade indígena. E portanto, é sim responsável pelo desmatamento e pelos incêndios. A Amazónia está a ser destruída pelo lucro dos grandes poderosos do agro-negócio que Bolsonaro apoia“.

