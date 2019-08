Chuva, trovoada e granizo: cinco distritos sob aviso laranja

A semana começou com chuva e trovoada em várias zonas do país e os aguaceiros vão manter-se até ao fim desta segunda-feira. Ainda assim, e apesar de uma descida ligeira das temperaturas no fim de semana, estão previstos 30º C para Lisboa, Beja e Évora. Santarém, com uma máxima prevista de 33º C, pode ser a zona mais quente do país. No norte, o Porto não deverá ir além dos 25º C.

Devido à previsão de aguaceiros, granizo e trovoadas para esta segunda-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou sob aviso laranja os distritos de Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda e Castelo Branco. O alerta entra em vigor a partir das 13h00 e só termina às 21h00 desta segunda-feira. O aviso laranja é o segundo mais grave de uma escala de quatro e indica situação meteorológica de risco moderado a elevado.

Também por causa da chuva forte, granizo, vento e trovoada, os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Coimbra, Portalegre, Évora e Beja vão estar sob aviso amarelo durante o mesmo período. O aviso amarelo, o terceiro mais grave, é emitido sempre que há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

A chuva deverá dar tréguas na terça-feira e apenas Bragança vai ser atingida por aguaceiros fracos. Com o fim da chuva, as temperaturas vão voltar a subir ligeiramente em alguns distritos.

Apesar da chuva, o risco de incêndios continua elevado. Por isso mesmo, os concelhos de Silves e Monchique, no distrito de Faro, apresentam esta segunda-feira um risco máximo de incêndio. O IPMA colocou também os concelhos de Vila do Bispo, Lagos, Portimão, Aljezur, Loulé, São Brás de Alportel e Alcoutim, no distrito de Faro, e Odemira, em Beja, em risco muito elevado de fogos.

Continuar a ler