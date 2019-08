Desapareceu o famoso mural de Banksy que criticava o Brexit na fachada de um edifício

É um mural envolto num mistério quase tão grande quanto a identidade do artista que o pintou. O trabalho de Banksy que representava o Brexit, com um homem a partir uma das estrelas da bandeira da União Europeia, desapareceu do edifício onde estava pintado. Foi durante o fim de semana e apenas se sabe que o mural terá sido coberto com tinta. Para trás ficaram apenas andaimes.

O mural foi pintado em 2017 num edifício em Dover, Inglaterra, e tornou-se um marco da cidade inglesa. À CNN, um morador conta que os andaimes foram montados no sábado e que, na manhã de domingo, a obra tinha desaparecido.

O edifício que Bansky escolheu para criticar o Brexit vai ser demolido em breve e os Godden, a família que é proprietária aquele prédio, já tinha demonstrado interesse em, de alguma forma, vender a obra de Bansky.

Ainda não se sabe se a ilustração foi completamente removida do edifício ou se alguém simplesmente pintou por cima do trabalho original. Mas testemunhas, que viram o início dos trabalhos, relatam que viram homens a cobrir o mural com tinta.

O desaparecimento da obra está a gerar polémica entre os habitantes da cidade, que falam num ataque à cultura e criticam aqueles que terão feito desaparecer o trabalho.

“Porquê??? Não consigo perceber porque pintariam por cima desta obra-prima, é uma tragédia”, escreveu no Facebook uma moradora de Dover.

Why??? I can’t understand why they’ve whitewashed this masterpiece, it’s an absolutely tragedy. I had family over from… Posted by Lisa Green-Jones on Sunday, August 25, 2019

“Em nome do povo de Dover, queria mostrar o meu desagrado pela destruição do nosso Banksy”, criticou outro utilizador do Twitter. “É um vandalismo cultural da pior espécie”, acrescenta.

On behalf of the people of #Dover, I would like to deplore the obliteration of our #Banksy. Cultural vandalism of the highest order. pic.twitter.com/WaUeHChCzT — The Mash Tun, Dover, aka Peter Garstin. (@MashTunDover) August 25, 2019

“Espero que isto seja só tinta para proteção, ficaria muito triste se o mural fosse removido”, escreveu outro.

#banksy #dover Hope this is just protective paint, pretty sad if they’ve removed it. pic.twitter.com/Fd1osiFth9 — ⚓️Suspect⚓️ Prime ???? CD available now! (@SUSPECTdubstep) August 25, 2019

Apesar das críticas, há quem defenda que a infraestrutura deve ser demolida e que o mural de Bansky não deveria ser considerado na decisão. “Gosto do Bansky mas, no fim das contas, é um edifício que estava condenado a ser demolido. Não podemos preservar um edifício só porque tem uma obra de arte. Não deixa de fazer mal aos olhos”, defendeu uma outra moradora.

I liked the Banksy but at the end of the day it was painted on a building that was down for being demolished. You can’t keep a building just cause it’s suddenly got a work of art on it, it is still an eye saw. The sooner that corner is redeveloped the better. — Tracey Smith (@Squiffling) August 25, 2019

Continuar a ler