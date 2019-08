Dois homens detidos por rapto e roubo na ilha de São Jorge

Dois homens, de 24 e 32 anos, foram detidos nos Açores após terem raptado e assaltado um jovem de 21 anos no concelho das Velas, na ilha de São Jorge, revelou esta segunda-feira a Polícia Judiciária (PJ).

Em nota, a PJ diz que os detidos estão “fortemente indiciados pela prática dos crimes de rapto, na sua forma agravada, e de roubo”, por factos ocorridos “na passada semana, durante a noite”.

A vítima terá sido “abordada na via pública, agredida e amarrada pelos suspeitos e depois introduzida à força no veículo que utilizavam”. Foi “levada para um local ermo”, onde continuaram as agressões e o “tratamento cruel e degradante”. “Foi ainda subtraído à vítima um telemóvel e diversos pertences, num valor superior a 600 Euros”, diz ainda a PJ.

Os detidos, um deles já com antecedentes criminais por condutas violentas e em situação de pena suspensa, vão ser presentes hoje a primeiro interrogatório judicial, para aplicação das medidas coativas tidas por mais adequadas.

