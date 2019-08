Donald Trump terá sugerido parar os furacões com bombas

Donald Trump terá sugerido que os Estados Unidos utilizassem armas nucleares para impedir que os furacões cheguem a território norte-americano, está a noticiar a página Axios citando uma fonte que estaria na reunião em que essa ideia foi posta em cima da mesa. Durante um encontro relacionado com a aproximação de uma tempestade aos Estados Unidos, Trump terá dito: “Já entendi, já entendi. Porque é que não os bombardeamos?”. A resposta dos oficiais? “Senhor, vamos ver isso”, garante a fonte.

Isso terá sido sugerido várias vezes por Donald Trump desde que se tornou presidente dos Estados Unidos, diz a página. Depois de questionar os oficiais sobre a origem destas tempestades, o presidente norte-americano chegou a perguntar: “Elas começam a formar-se junto à costa de África. Enquanto se movem pelo Atlântico, atiramos uma bomba dentro do olho do furacão para perturbá-lo. Porque é que não podemos fazer isso?”.

O motivo está no site do Laboratório de Meteorologia e Oceanografia do Atlântico da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional (NOAA) — o instituto norte-americano responsável pela monitorização destas tempestades. “Além do facto de que isso pode nem sequer alterar a tempestade, essa abordagem negligencia o problema de que a precipitação radioativa libertada se moveria rapidamente com os ventos e afetaria áreas de terra e causaria problemas ambientais devastadores”.

Bombardear os furacões pode não resultar porque estas tempestade podem libertar até 20×1023 watts de energia, o que equivale à energia libertada por uma bomba nuclear de 10 megatoneladas a explodir uma vez a cada 20 minutos. Só 10% de todas essa energia é traduzida na energia mecânica do vento causado pelo furacão. “Se pensarmos em energia mecânica, a energia à disposição da humanidade está próxima da da tempestade, mas a tarefa de concentrar só metade dela num ponto no meio de um oceano remoto seria formidável”, continua o NOAA.

Esta explicação estava na página do NOAA muito antes de Donald Trump ter sugerido esta ideia aos oficiais norte-americanos. Segundo o Axios, a utilização de armas nucleares para combater os furacões é uma sugestão que surgiu nos tempos de Dwight D. Eisenhower, antigo presidente dos Estados Unidos entre 1953 e 1961. Desde então que “aparecem sempre sugestões de que se deve simplesmente usar armas nucleares para tentar destruir as tempestades”, confirma o NOAA.

Questionada pelo Axios sobre as sugestões de Donald Trump, a Casa Branca afirma apenas que “não comenta discussões privadas que o presidente possa ter tido ou não com a sua equipa de segurança nacional”.

Continuar a ler