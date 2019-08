EUA. Kentucky Fried Chicken (KFC) está a testar frango frito vegetariano

A cadeia de comida rápida Kentucky Fried Chicken, ou “KFC”, vai oferecer aos clientes “frango frito vegetariano” num restaurante em Atlanta, no estado da Geórgia (EUA). De acordo com o que a KFC divulgou no Facebook, o “Beyond Fried Chicken” é “igualmente delicioso”, mas é feito à base de plantas pela empresa “Beyond Meat”, concorrente da Impossible Burger, a empresa que criou o primeiro hambúrguer vegetariano.

Para já, a KFC vai disponibilizar este produto apenas como um teste e só esta terça-feira adianta a Bloomberg. As asas e nuggets não têm ossos e podem vir a integrar o menu dos restaurantes da empresa de fast-food especializada em frango frito. Contudo, isso só vai acontecer se consumidores deste primeiro teste gostarem do novo tipo de produto que vão experimentar.

A empresa Beyond Meat tem feito parcerias com vários restaurantes para vender estes substitutos que têm um sabor bastante semelhante ao da carne, mas não provenientes de animais. Em abril, outra cadeia de fast food, a Burger King, começou a vender o primeiro Whooper, um dos hambúrgueres mais conhecidos do seu menu, com carne vegetariana feita pela Impossible Burger. Outros restaurantes nos EUA têm feito parcerias com estas empresas para vender esta “carne tecnológica”.

O conceito de “carne vegetariana” não é novo. No início de 2019, na CES (uma das maiores feiras de tecnologia do mundo) uma das principais inovações foi o novo hambúrguer da Impossible Burger. O produto marcou o evento de tal forma que as principais publicações de tecnologia referiram o hambúrguer tecnológico como o que mais gostaram da CES, de acordo com a Forbes. Este teste da KFC com a Beyond Meat vai ser a primeira vez que o conceito de carne para vegetarianos é aplicado ao frango numa cadeia de fast-food.

