Família real tailandesa divulga imagens raras da concubina oficial do rei

O website da família real tailandesa foi abaixo esta segunda-feira. O motivo? O palácio decidiu difundir as primeiras imagens oficiais de Sineenat Wongvajirapakdi enquanto chao khun phra (ou consorte real), depois de ter recebido o estatuto oficial numa cerimónia no início do mês de agosto.

A concubina do rei surge em várias fotografias com o uniforme militar, de arma em punho ou preparada para saltar de paraquedas. Sineenat é também general e piloto e, como seria de esperar, no lote de imagens divulgadas pelo palácio tailandês há também registo dessa faceta da agora, ChaoKhunPhraSineenatBilaskalayani — o título completo da concubina.

A publicação do palácio real tem mais de 60 fotografias, uma biografia de 46 páginas, datada da última semana, mas que só foi colocada online esta segunda-feira e deitou abaixo o website, devido ao número elevado de acessos.

“O rei ordenou a criação de uma biografia real para Chao Khun Phra Sineenat Bilaskalayani”, podia ler-se num comunicado dos escritórios reais, que usou o título completo que Sineenat Wongvajirapakdi passou a ter desde a cerimónia oficial.

Numa das fotografias é possível ver a mulher de mãos dadas com o rei da Tailândia, vestida com os trajes tradicionais tailandeses.

A atual esposa do monarca é a quarta, que tem uma filha adolescente do terceiro casamento e outras seis crianças dos casamentos anteriores.

