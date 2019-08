GNR identifica homem por crime de incêndio florestal na Covilhã

A GNR anunciou esta segunda-feira a identificação de um homem de 69 anos pela prática do crime de incêndio florestal, no concelho da Covilhã.

Em comunicado, o Comando Territorial de Castelo Branco da GNR explica que, no dia 23 de agosto, na sequência de uma denúncia de deflagração de um incêndio florestal, militares do Posto Territorial de Caria deslocaram-se para o local, onde apuraram que o incêndio teve origem numa ação de limpeza realizada pelo proprietário do terreno, que utilizou para o efeito uma roçadora com fio de ‘nylon’.

“O indivíduo, enquanto tentava controlar as chamas até à chegada dos bombeiros voluntários da Covilhã, que combateram o incêndio no local, sofreu ferimentos ligeiros na face, sendo assistido no local e posteriormente encaminhado para um Centro Hospitalar”, lê-se na nota.

Segundo a GNR, o incêndio consumiu cerca de 1.000 metros quadrados de área de mato da propriedade, não se tendo propagado aos terrenos contíguos.

Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial da Covilhã.

Continuar a ler