Macron responde a Bolsonaro: brasileiros “merecem um Presidente que esteja à altura” do cargo

Emmanuel Macron demorou poucas horas a reagir ao apoio de Jair Bolsonaro a um comentário de um seguidor seu que envolvia a mulher do Presidente francês. O jornal brasileiro O Globo explica que foi durante uma entrevista coletiva com o presidente do Chile, Sebastián Piñera, inserida no contexto do G7, que Macron disse que o comentário sobre Brigitte foi “extremamente desrespeitoso” e “triste” — e acrescentou que os brasileiros “merecem um Presidente que esteja à altura” do cargo.

O utilizador Rodrigo Andreaça comentou uma publicação onde Bolsonaro falava sobre o envolvimento francês na recente controvérsia sobre a Amazónia. Nesse comentário dá a entender que Macron tem inveja do Presidente brasileiro porque a mulher de Bolsonaro é mais nova. Na imagem vê-se uma foto de Bolsonaro com a sua mulher, Michelle, e abaixo surge um retrato de Macron e Brigitte. Ao lado das fotos dos casais, está escrito: “Entende agora pq Macron persegue Bolsonaro?”. O perfil de Bolsonaro respondeu à publicação de Rodrigo Andreaça com a seguinte mensagem: “não humilha cara. Kkkkkkk”.

Macron tem menos 24 anos que a sua mulher, Brigitte, e face à tentativa de utilizar essa diferença como argumento depreciativo o Presidente francês respondeu:

