Os CTT vão lançar uma coleção especial de selos Harry Potter

Boas notícias para quem é fã de Harry Potter, colecionador de selos — ou ambos. Os CTT vão lançar na terça-feira uma emissão filatélica especial sobre o universo do feiticeiro, numa coleção que terá exemplares das personagens favoritas do público.

A emissão é composta por quatro selos com as imagens de Harry Potter, Hermione Granger, Ron Weasley e Lord Voldermort. Cada personagem terá 130 mil exemplares e os preços dos selos oscilam entre os 0,70€ e os 0,91€. Quem quiser pode ainda adquirir um bloco com mais quatros selos, onde constam as personagens Albus Dumbledore, Minerva McGonagall, Severus Snape e Rubeus Hagrid.

Ainda na terça-feira, os CTT vão lançar uma coleção meuselo Harry Potter com quatro selos, cada um com a imagem de uma Casa de Hogwarts: Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff e Ravenclaw.

Em comunicado oficial, os CTT informam que a folha de primeiro dia de emissão é “numerada e limitada a quatro mil exemplares”, contendo os quatro selos e o bloco.

Esta coleção resulta de uma parceria dos CTT – Correios de Portugal e a Warner Bros. Consumer Products. O design dos selos esteve a cargo de Carla Caraça Ramos.

