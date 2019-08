PMA. Marcelo envia pela primeira vez diploma para o Tribunal Constitucional

Texto em atualização

O Presidente da República enviou pela primeira vez um diploma para fiscalização preventiva do Tribunal Constitucional. Marcelo Rebelo de Sousa tem dúvidas sobre as alterações feitas ao decreto da Assembleia da República sobre a Procriação Medicamente Assistida, nomeadamente sobre a norma do arrependimento da gestante relativa à gestação de substituição (vulgarmente conhecida por barrigas de aluguer). A decisão foi publicada esta segunda-feira no site oficial da Presidência.

O decreto foi aprovado pelo Parlamento no início de 2017 (com os votos contra do CDS e a abstenção do PSD) e depois, em fevereiro, enviado para o Tribunal Constitucional para fiscalização sucessiva — pelo CDS e por 15 deputados do PSD. Em abril de 2018, o Tribunal Constitucional declarou inconstitucional a norma que não admitia que a gestante de substituição pudesse voltar atrás com o acordo estabelecido até ao momento da entrega da criança. Na sequência desta decisão do Constitucional, o Bloco de Esquerda propôs alterações ao regime jurídico mas sem tocarem neste ponto concreto.

A última alteração feita ao diploma foi aprovada a 19 de julho deste ano, em votação final global, com os votos favoráveis do PS, do BE e 21 deputados do PSD, seis abstenções sociais-democratas e os votos contra do CDS, PCP e restante bancada do PSD. Agora, depois de avaliar o decreto, Marcelo Rebelo de Sousa concluiu que o diploma mantém “o regime que tinha sido declarado inconstitucional, não desrespeita a declaração com força obrigatória geral do Tribunal, persistindo numa solução que, da perspetiva do Tribunal, viola a Constituição”.

Assim, o Presidente da República “requereu a fiscalização preventiva, assim permitindo ao Tribunal verificar a conformidade das normas agora aprovadas com a Constituição, à luz da sua própria jurisprudência”, de acordo com a nota divulgada pela Presidência.

Texto na íntegra publicado no site da Presidência:

“Presidente da República requereu ao Tribunal Constitucional a fiscalização preventiva do diploma sobre procriação medicamente assistida1. O Presidente da República requereu ao Tribunal Constitucional a fiscalização preventiva da constitucionalidade do Decreto da Assembleia da República que alterou o regime da procriação medicamente assistida (Sétima alteração à Lei n.º 32/2006, de 26 de julho).

2. O regime anteriormente aprovado foi declarado inconstitucional pelo Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 225/2018, emitido em 24 abril de 2018.

3. O entendimento que fez vencimento no Tribunal foi o da inconstitucionalidade do regime, na parte em que não admite a revogação do consentimento da gestante de substituição até à entrega da criança aos “beneficiários”, por violação do direito daquela ao desenvolvimento da personalidade, interpretado de acordo com o princípio da dignidade da pessoa humana, e do direito de constituir família, em consequência de uma restrição excessiva a estes direitos.

4. O Presidente da República solicitou ao Tribunal que apreciasse se a alteração aprovada pelo Decreto da Assembleia da República, mantendo o regime que tinha sido declarado inconstitucional, não desrespeita a declaração com força obrigatória geral do Tribunal, persistindo numa solução que, da perspetiva do Tribunal, viola a Constituição.

5. Tendo em conta o que antecede, o Presidente da República requereu a fiscalização preventiva, assim permitindo ao Tribunal verificar a conformidade das normas agora aprovadas com a Constituição, à luz da sua própria jurisprudência.”

