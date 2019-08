Porto: trovoada provocou falhas de energia em 46 semáforos. Ainda há 20 sem funcionar

A trovoada que afetou no domingo a região Norte do país provocou falhas de energia em 46 semáforos da cidade do Porto e afetou a comunicação e gestão remota de 81, confirmou hoje a autarquia.

Contactada pela Lusa, a Câmara Municipal do Porto refere que as falhas de energia e o funcionamento em intermitência de vários semáforos da cidade foram provocadas pela “trovoada que afetou a zona Norte do País e, em particular, a cidade do Porto”.

A autarquia adiantou que dos 46 semáforos, 20 ainda permanecem com falhas de energia ou intermitência e que o sistema também ainda não consegue fazer a comunicação e gestão remota de 70 instalações luminosas.

A Praça Mouzinho de Albuquerque, na Avenida Boavista, é uma das ruas onde a situação ainda se mantém, estando neste momento quatro semáforos ainda em intermitência.

A Câmara Municipal do Porto prevê que a situação “fique resolvida ou mitigada” até terça-feira, acrescentando, contudo que em certos casos, devido à extensão dos danos causados pela trovoada, a reparação se possa prolongar “para lá” do estimado.

Em nota, a autarquia lembra que, em 2016, procedeu a um concurso público internacional com vista a substituir os equipamentos de regulação do tráfego e da rede de comunicações que estava “em estado avançado de obsolescência”, contudo, após a adjudicação do projeto, foi pedida a anulação da decisão por parte de um dos concorrentes.

O Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto proferiu a sentença, em março de 2019, que “impossibilitou” a autarquia de dar continuidade ao processo de contratação, sendo que esta mantém o atual sistema de regulação de tráfego.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) avançou esta segunda-feira que os distritos de Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda e Castelo Branco estão sob aviso laranja devido à previsão de aguaceiros, granizo e trovoadas.

Estes cinco distritos vão estar sob aviso laranja entre as 13:00 e as 21:00 de segunda-feira devido à previsão de chuva, por vezes forte, de granizo e acompanhados de rajadas fortes de vento e condições favoráveis à ocorrência de trovoadas.

Também por causa da chuva forte, granizo, vento e trovoada, os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Coimbra, Portalegre, Évora e Beja vão estar entre as 13:00 e as 21:00 desta segunda-feira sob aviso amarelo.

