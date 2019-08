Snoop Dogg “roubou” este Lamborghini a 50 Cent

A história do roubo do Lamborghini Aventador S Roadster foi partilhada pelo próprio 50 Cent, no programa The Late Show de Stephen Colbert, na CBS. Apresentado por Colbert como rapper, compositor, produtor de televisão e empreendedor, 50 Cent, ou seja, Curtis James Jackson III, começou por admitir que gosta que os seus carros condigam com a sua roupa e ténis. Segundo ele, porque no seu “ramo de actividade é necessário ter mais qualquer coisa para sobressair da multidão”.

A conversa veio a propósito de Colbert questionar o artista que nos trouxe Candy Shop, Just A Lil Bit, P.I.M.P. e In Da Club, por ter mandado decorar o seu Lamborghini com as cores da Versace – exactamente o padrão que usa numa t-shirt e num par de ténis, “para que tudo faça conjunto”.

É então que 50 Cent relata um episódio que envolveu outro grande nome do hip hop, Snoop Dogg. Recorda o artista com uma assumida fixação na Versace que estava “a actuar no Barclays Center, em Nova Iorque, e sabia que Snoop Dogg estava na plateia”. Tanto mais que este se teria disponibilizado para subir ao palco e participar na canção P.I.M.P., um remix que realizaram em conjunto. Como amigos que são, 50 Cent adorou a ideia e abraçou a oportunidade.

Finda a música, Snoop despediu-se, abandonou o palco e saiu da sala de espectáculos. Uma vez na garagem, entrou no Lamborghini “Versace” do seu amigo e desapareceu, para espanto de 50 Cent quando o arrumador o informou que “o Snoop levou-lhe o carro”. Pode ver no vídeo do The Late Show, a partir do minuto 3.20:

