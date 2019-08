Amazónia. Trump diz que Bolsonaro tem o “total e completo apoio dos EUA”

Donald Trump voltou a utilizar a sua rede social favorita, o Twitter, para felicitar a forma como Jair Bolsonaro tem lidado com o caso dos incêndios que deflagram na Amazónia.

No início da tarde desta terça-feira, Trump lembrou que teve a oportunidade de conhecer Jair Bolsonaro, que “está a trabalhar de forma árdua no tema dos incêndios da Amazónia” e que “em todos os aspetos, está a fazer um ótimo trabalho” pelos brasileiros. Na mesma publicação, o presidente dos EUA apoiou de forma clara o presidente brasileiro: “Ele [Bolsonaro] e o seu país têm o apoio total e completo dos Estados Unidos da América!”

I have gotten to know President @jairbolsonaro well in our dealings with Brazil. He is working very hard on the Amazon fires and in all respects doing a great job for the people of Brazil – Not easy. He and his country have the full and complete support of the USA!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 27, 2019