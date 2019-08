Bebés Matilde e Natália já tomaram o medicamento para a atrofia muscular espinhal

Matilde e Natália, duas bebés que sofrem com uma atrofia muscular espinhal tipo 1, já tomaram o medicamento inovador que pode travar o progresso da doença. A notícia está a ser avançada em conferência de imprensa pela equipa médica do Hospital Santa Maria que segue as duas crianças. O remédio de toma única já foi administrado esta terça-feira às duas meninas, que estão estáveis e em observação. Devem ter alta “a curto prazo”, indicam os médicos.

Na página em que se publicam informações sobre a evolução do estado de saúde da bebé, a última atualização dá conta que Matilde está a ser preparada desde segunda-feira para o procedimento. As meninas estão a tomar corticóides desde a véspera da administração deste medicamento — algo que já repetiram esta terça e que terá de acontecer uma vez por dia nos próximos dois meses. “Isso é obrigatório porque ajuda a evitar as reações inflamatório que esta carga viral provoca ao entrar no organismo. Estamos a falar de alterações hepáticas”, descreveu a médica.

Já esta terça-feira, o medicamento foi introduzido num soro e administrada às crianças ao longo de uma hora. O facto de Matilde e Natália já terem recebido o remédio não significa que já estão curadas. Na verdade, as primeiras mudanças só devem acontecer daqui a um mês, alertam as equipas médicas: “Nos ensaios clínicos, as primeiras melhoras notaram-se ao fim de um mês. Nem nós, nem os pais estão à espera que haja alterações clínicas nas próximas horas, dias ou semanas. Outro ponto em aberto é a profundidade dessas alterações quando elas surgirem”.

“Zolgensma”, assim se chama o medicamento, custou dois milhões de euros e é considerado o fármaco mais caro do mundo. O valor foi pago pelo Estado e administrado no âmbito do Serviço Nacional de Saúde. O medicamento veio dos Estados Unidos, onde já foi aprovado pela Food and Drug Administration (FDA), a agência norte-americana que estuda os medicamentos que podem entrar no mercado. Agora ainda está a ser analisada pela Agência Europeia do Medicamento.

Quando tiverem alto, algo que deve acontecer ainda esta semana, Matilde e Natália vão regressar ao hospital uma vez por semana ao longo do próximas mês. Depois, e até ao terceiro mês após a adminsitração do medicamento experimental, devem ser observadas apenas uma vez de duas em duas semanas. Esse esquema só é quebrado caso “as meninas exibam algum sinal anómalo” de que alguma coisa não está bem. Caso corra tudo com normalidade, as doses de corticóides poderão ser reduzidas dentro de quatro semanas.

