Centeno a falar da Europa vista de Portugal e Carlos Moedas num roast à União Europeia

Uma intervenção do ministro das Finanças, Mário Centeno, sobre a Europa vista por Portugal abre esta terça-feira em Monsaraz a terceira edição do SummerCEmp, um encontro anual entre oradores influentes e 40 jovens universitários, promovido pela Representação da Comissão Europeia em Portugal.

Outro ponto alto está previsto para a próxima quinta-feira de manhã, com o comissário europeu Carlos Moedas a participar num roast à União Europeia, com Pedro Ribeiro, da Rádio Comercial. À tarde, a eurodeputada do Bloco de Esquerda Marisa Matias e o deputado do PSD Duarte Marques debatem: “A Europa é democrática?”

Até sexta-feira, estão ainda previstas intervenções, entre outros, de Tiago Brandão Rodrigues, ministro da Educação, João Vale de Almeida, embaixador da União Europeia junto da ONU, da eurodeputada do PSD Lídia Pereira, do eurodeputado Francisco Guerreiro, do PAN, do comissário europeu Julian King, da secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Ana Paula Zacarias, do Alto Comissário para as Migrações, Pedro Calado, de Patrícia Gaspar, da Proteção Civil, do ex-ministro Pedro Mota Soares e da secretária de Estado do Desenvolvimento Regional, Maria do Céu Albuquerque, que participa num debate moderado por Pedro Benevides, editor de Política do Observador.

A Rádio Observador venceu o concurso aberto pela Representação da Comissão Europeia em Portugal para assegurar o forrnecimento da cobertura radiofónica do evento. A decisão salienta a criatividade e os formatos inovadores apresentados na proposta de cobertura do SummerCEmp, que vai poder acompanhar aqui no site do Observador ou na Rádio Observador, em 98.7 FM na Grande Lisboa ou clicando aqui.

