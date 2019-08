Eric Cantona recebe na quinta-feira prémio presidente da UEFA

O francês Eric Cantona vai receber o prémio presidente da UEFA por ter sido “um futebolista de elevado calibre” e por colocar “todo o seu coração e alma a apoiar as causas em que acredita”, anunciou esta terça-feira o organismo.

O presidente da UEFA, o esloveno Aleksander Ceferin, elogiou a carreira de Eric Cantona, de 53 anos, dentro e fora do campo, reconhecendo que a postura do antigo número sete do Manchester United encaixa na perfeição no galardão que lhe será atribuído.

Arise, King Eric ???? Eric Cantona will be the recipient of the 2019 UEFA President’s Award, in recognition of a magnificent playing career and a commitment to social causes like @CommonGoalOrg ???????? Read more ???? https://t.co/yVQmLi6SDF pic.twitter.com/Kj6hRIMZJd — UEFA (@UEFA) August 27, 2019

O prémio Presidente da UEFA, a entregar a Eric Cantona na quinta-feira, no Mónaco, durante o sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões, reconhece “excelentes realizações, excelência profissional e qualidades pessoais exemplares”.

Em declarações ao sítio da UEFA, Ceferin realçou a sua admiração por Cantona e destacou a postura do ex-internacional francês de pretender melhorar a vida de outros, após ter terminado a sua carreira no futebol.

Apelidado de King (rei), pelos adeptos do Manchester United, mas também conhecido por enfant terrible, devido à sua indisciplina, Cantona retirou-se em 1997, aos 30 anos, para se dedicar à interpretação, ao futebol de praia e a várias causas de caridade.

Cantona é apoiante da iniciativa Common Goal, que financia instituições de caridade de “grande impacto mundial”, e contribui com um por cento do seu salário anual para o projeto, cofundado pelo médio do Manchester United, Juan Mata.

Entre os vencedores anteriores do galardão presidente da UEFA encontram-se ex-jogadores como Alfredo Di Stéfano, Bobby Charlton, Eusébio, Raymond Kopa, Johan Cruyff, Francesco Totti e David Beckham.

Continuar a ler