Megaoperação da PSP no Porto: mais de 100 polícias cercam bairros Pinheiro Torres e Pasteleira Nova

A PSP está a realizar esta terça-feira uma megaoperação na cidade do Porto para combater o tráfico de droga. Mais de 100 polícias cercaram os bairros Pinheiro Torres e Pasteleira Nova a partir das 7h00 desta manhã. Segundo avança a TVI, já foram detidas várias pessoas e há droga e armas apreendidas.

Estão no terreno a fazer dezenas de buscas domiciliárias a Unidade Especial de Polícia, o Corpo de Intervenção e as equipas especializadas com cães, para a identificação de estupefacientes. A operação resulta de uma investigação de vários meses, tendo as autoridades realizado diversas operações de vigilância naqueles que são dois dos bairros mais problemáticos do Porto.

As autoridades aceleraram esta megaoperação depois de um vídeo gravado num dos bairros em junho deste ano se ter tornado viral, onde é possível ouvir vários disparos na rua durante um velório.

FAROESTE ONTEM À NOITE NA NOVA PASTELEIRA Câmara Municipal do Porto foi para isto que demoliram o bairro do Aleixo?Assim anda o Porto. Posted by Porto. O lado abandonado da cidade on Wednesday, June 19, 2019

Em atualização

Continuar a ler