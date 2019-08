Morreu Isabel Toledo, a designer de Michelle Obama

Isabel Toledo, designer de moda de origem cubana, morreu aos 59 anos, segundo um comunicado emitido pelo seu atelier na última segunda-feira. A criadora, que ficou conhecida por desenhar as peças usadas por Michelle Obama na tomada de posse do marido como presidente dos Estados Unidos, em 2009, acabou por falecer na sequência de um cancro na mama.

Ao longo da sua carreira, nomes como Demi Moore, Debi Mazar e Debra Messing usaram as suas criações, tanto no ecrã como na passadeira vermelha. Chegou a New Jersey quando era ainda uma adolescente, vinda de Cuba. Estudou moda em Nova Iorque, apesar de nunca ter concluído o curso. No liceu, conheceu Ruben Toledo. O pintor e escultor acabaria por se tornar seu marido. Os dois continuavam casados à data da morte de Isabel e eram vistos quase sempre juntos.

Em 1985, apresentou a sua primeira coleção. Permaneceu sempre como designer independente, ultimamente mas presente em exposições do que propriamente em desfiles convencionais. Entre 2006 e 2007, foi diretora criativa da marca Anne Klein. Ainda assim, o seu trabalho mais popular chegaria apenas em janeiro de 2009, quando vestiu Michelle Obama para a tomada de posse de Barak Obama, o primeiro presidente afroamericano dos Estados Unidos.

“Digo que é lemongrass [erva-cidreira, um verde esbatido] porque não é amarelo, não é verde”, explicou Toledo, na altura, à Associated Press, assumindo a sua predileção por “não-cores”. “A ideia de que o casaco e o vestido são dourados para uns, em amarelo pálido para outros… mostra que, num determinado momento, cada um consegue olhar para eles com muito mais profundidade. Isso dá a quem usa e a quem vê uma experiência muito mais pessoal”, concluiu.

Em 2012, Isabel Toledo publicou o livro “Roots of Style” (Raízes do Estilo), uma autobiografia ilustrada pelo marido, Ruben Toledo. “Toda a gente roubou alguma coisa da Isabel, de certa forma. O trabalho dela era em torno do volume, do corte, da experimentação, um laboratório de tecidos — e isso não é uma imagem de Instagram. Isso é moda”, referiu o designer israelita Alber Elbaz ao The New York Times.

Em 2015, Ruben e Isabel Toledo lançaram uma linha de fragrâncias em parceria com a Lane Bryant. A incursão ao mundo da perfumaria aconteceu um ano depois de a criadora ter desenhado uma coleção para a mesma cadeia, a primeira no retalho norte-americano com tamanhos grandes e assinada por uma designer.

