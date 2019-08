MTV VMA: a homenagem a Missy Elliott e o recado de Taylor Swift para a Casa Branca

A noite foi de música e vaidades, na última segunda-feira. Em Newark, a 36ª edição dos MTV Video Music Awards distinguiu quem mais se destacou na produção de videoclipes durante o último ano. Taylor Swift e Ariana Grande partiram em pé de igualdade, ambas no topo da lista de favoritos, com dez nomeações cada uma. Com o desenrolar da noite, os ventos sopraram a favor de Swift que arrecadou os prémios para Vídeo com uma Causa e Vídeo do Ano, com “You Need to Calm Down”. Ariana Grande, que não marcou presença no evento, teve de contentar-se com a estatueta para Canção do Verão, conquistada com o tem “Boyfriend”.

Ao subir ao palco para aceitar o segundo prémio da noite, Taylor Swift aproveitou para reforçar a mensagem do vídeo, que conta com a participação de várias figuras da cultura pop queer. “Neste vídeo, marcámos algumas posições. Se votaram nele é porque querem um mundo onde todos somos tratados de forma igual aos olhos da lei, independentemente de quem amamos, independentemente de como nos identificamos. No final deste vídeo, há uma petição. E continua a haver uma petição pela Lei da Igualdade, que diz, basicamente, que todos merecemos os mesmos direitos aos olhos da lei. Quero agradecer a todos os que assinaram esta petição porque já vai em meio milhão de assinaturas — cinco vezes mais o que seria preciso para ter uma resposta da Casa Branca”, afirmou a cantora.

Swift teve, aliás, um lugar de destaque nesta entrega de prémios. Coube-lhe o número de abertura, com os temas “You Need to Calm Down” e “Lover”, transformando o palco num grande espetáculo coreografado, repleto de arco-íris e unicórnios. Falando de atuações, também Shawn Mendes fez parte do alinhamento da noite. Começou por atuar a solo, para depois voltar com “Señorita”, tema que entoa em dueto com Camila Cabello, sua namorada, e que lhes rendeu o prémio de Melhor Colaboração, além de um ou outro momento mais caloroso em cima do palco.

Sebastian Maniscalco foi o anfitrião da noite. Mas teve ajuda. Hailee Steinfeld, Gigi e Bella Hadid, Queen Latifah, John Travolta, Adriana Lima e as campeãs de futebol Alex Morgan, Ashlyn Harris e Ali Krieger revezaram-se na apresentação. As atuações de Jonas Brothers, Lizzo, H.E.R., Normani, Big Sean, Lil Nas X, J Balvin, Wyclef Jean, Rosalía e Miley Cyrus marcaram a noite, embora tenha sido o medley de Missy Elliott a galvanizar o público do Prudential Center. Distinguida com o Michael Jackson Video Vanguard Award, deu largas à sua carteira de êxitos — entre eles, “The Rain (Supa Dupa Fly)”, “Throw It Back”, “Get Ur Freak On” e “Work It” –, mas também às coreografias frenéticas. Recebeu o prémio das mãos de Cardi B, que se alongou em palavras de tributo à rapper de 48 anos.

Entregue o galardão, foi a vez dos agradecimentos. “Prometi que não ia chorar porque choro em todos as cerimónias […] mas este prémio significa muito para mim. Tenho trabalhado com afinco durante mais de duas décadas. Nunca pensei que estaria aqui em cima… e isto não vai passar despercebido, o apoio e o amor que me têm mostrado ao longo dos anos”, afirmou. Ao mesmo tempo que agradeceu a Deus e à mãe, Missy Elliott fez referência aos artistas que lhe têm servido de inspiração, entre os quais Aaliyah, Timbaland, Busta Rhymes, Janet Jackson, Peter Gabriel e Madonna. Por fim, dedicou o prémio aos grupos de dança de todo o mundo.

De volta aos prémios que marcaram a noite, também Cardi B não saiu em branco. “Money” valeu-lhe o galardão para Melhor Vídeo de Hip Hop. Já na categoria de Melhor Vídeo Latino, foram Rosalía e J Balvin a subir ao palco. “Old Town Road (Remix)”, de Lil Nas X e Billy Ray Cyrus, ganhou o prémio de Canção do Ano. O trio Jonas Brothers levou para casa o de Melhor Vídeo Pop e Billie Eilish, apesar de não ter estado presente, conquistou o título de Melhor Artista Revelação.

Na fotogaleria, veja as imagens dos momentos que marcaram a 36ª edição dos MTV Video Music Awards.

