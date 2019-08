PJ desmantela rede de tráfico de pessoas que escravizava chineses na área de Cascais

A Polícia Judiciária (PJ) desmantelou uma célula na área de Cascais de uma rede que se aproveitava de chineses que queriam emigrar para fora do seu país, acabando por sequestrá-los e deixá-los a viver “sob coação e em regime de escravidão”.

Ao todo, informa a PJ, foram encontrados e resgatados 17 cidadãos chineses durante uma operação realizada em junho deste ano. Juntamente com essas pessoas, foram encontrados dois arguidos, um dos quais está detido e já foi interrogado. O outro detido está obrigado a apresentar-se às autoridades três vezes por semana.

De acordo com o comunicado de imprensa da PJ, esta investigação surgiu depois de um pedido de colaboração por parte da Polícia Nacional de Taiwan, que suspeitava que “vários cidadãos daquele território se encontrariam em Portugal vítimas de tráfico de pessoas”.

“Constatou-se no local que os cidadãos estavam coagidos a manter contatos via internet, num esquema de burlas montado pelo arguido detido, com cidadãos da China continental, a quem eram extorquidos elevados montantes sob ameaça de perseguição policial e judicial naquele país“, detalha a PJ.

Ainda de acordo com a PJ, esta foi a “primeira vez na Europa” que um grupo organizado deste tipo foi desmantelado “em plena atuação”.

