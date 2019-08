Porto Rico declara estado de emergência com aproximação da tempestade Dorian

A governadora de Porto Rico declarou na segunda-feira o estado de emergência devido à aproximação da tempestade tropical Dorian, que deverá atingir o sudoeste da ilha na noite de quarta-feira.

Em conferência de imprensa, Wanda Vázquez apelou à calma e garantiu que o governo está muito melhor preparado para enfrentar um fenómeno com as características do Dorian do que estava aquando do furacão Maria, que devastou a ilha em setembro de 2017.

A governante anunciou também que já assinou uma ordem executiva para congelar o preço dos combustíveis.

De acordo com o Centro Nacional de Furacões (NHC, na sigla inglesa), Dorian continua a ganhar força à medida que se aproxima do Caribe, podendo atingir a categoria de furacão antes de chegar às costas de Porto Rico e da República Dominicana.

Às 17h00 (22h00 de segunda-feira em Lisboa), a tempestade apresentava ventos de 95 quilómetros/hora e localizava-se a cerca de 95 quilómetros de Barbados e a 270 quilómetros de Santa Lúcia.

A antiga responsável pela pasta da Justiça, que tomou posse como governadora a 07 de agosto, indicou ainda que a declaração de emergência permitirá a ativação imediata de quaisquer recursos necessários, incluindo a Guarda Nacional.

Na quarta-feira, as escolas deverão fechar às 13h00.

Continuar a ler