Praia do Alemão, em Portimão, interdita a banhos após deteção de bactéria E.Coli na água

A praia do Alemão, no concelho algarvio de Portimão, foi interdita a banhos esta terça-feira depois de as análises da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) terem detetado uma elevada concentração da bactéria E.Coli na água.

A bandeira vermelha foi içada na praia do Alemão e, desta forma, é proibido entrar na água. Ainda assim, conforme aquilo que o Observador confirmou no local ao início da tarde desta terça-feira, há pessoas que estão dentro da água apesar da bandeira vermelha, sem que os nadadores-salvadores intervenham.

Ao que parece, a informação de que água tem uma elevada concentração da bactéria E.Coli não chegou a todos os banhistas, que estranham o facto de a bandeira vermelha ter sido içada ao mesmo tempo que as ondas estão pequenas.

Esta é a segunda vez que, nesta época balnear , uma praia do Algarve é interdita a banhos após a deteção de um nível acima do recomendável de E.Coli nas águas. O primeiro caso aconteceu na praia de Faro, com as primeiras análises a darem positivo no dia 13 de agosto.

