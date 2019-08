Santana e militantes do Aliança ocupam a ERC em protesto contra ausência de cobertura dos media

A Entidade Reguladora da Comunicação Social (ERC) está a ser alvo de uma “ocupação pacífica” por parte de cerca de 50 militantes do partido Aliança, avança o jornal Expresso. O partido quer ser recebido por responsáveis da ERC para exigir garantias de que a sua campanha política terá a devida cobertura mediática o que, garantem, não terá acontecido no passado.

Pedro Santana Lopes marcou presença no protesto, alegando ao mesmo jornal que estão “numa luta pela liberdade de imprensa, pelo direito a informar e ser informado”. O líder do partido garante ainda que levará o caso “às entidades internacionais” caso uma cobertura mediática igualitária não seja garantida.

Santana Lopes considera ainda que deveriam ser realizados debates para as eleições legislativas com os partidos mais pequenos “nem que se fizessem em agosto nos canais de cabo”, acrescenta. O líder do partido fala das oito semanas temáticas que levou a cabo, sem “uma única televisão”, comparando com a presença assídua de António Costa nos noticiários: “o primeiro-ministro vai à Nacional 2, e são notícias todos os dias”.

O partido já terá contactado a Comissão Nacional de Eleições e o Presidente da República, tendo ambos remetido a resolução da questão para a ERC.

(Em atualização.)

