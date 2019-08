Tempestades causam inundações, desviam voos, cortam linhas de metro e estradas e arrastam carros em Espanha

Fortes tempestades causaram nesta segunda-feira inundações, cortes em estradas e desvios em voos, afetando diversas regiões de Espanha. A Agência Estatal de Meteorologia espanhola (AEMET) registou num intervalo de seis horas 9.300 raios, enquanto os bombeiros reportaram mais de mil chamadas por socorro.

A cidade mais afetada foi Arganda del Rey, localizada numa zona de vale, atingida por um caudal descontrolado de água que resultou de uma queda intensa de granizo, arrastando carros e móveis para as avenidas principais. Também Madrid viu as suas ruas transformarem-se em rios, sendo mais uma das cidades, ao lado de Valdemoro, Pinto, Rivas, Getafe, Fuenlabrada, que figuraram no mapa dos alertas.

En Arganda del Rey, zona este de la Comunidad de Madrid, ha caído esta impresionante tormenta. pic.twitter.com/qQecG3H92y — Daniel Bernabé (@diasasaigonados) August 26, 2019

Más en Arganda del Rey Me lo pasan por WhatsApp pic.twitter.com/5lidaBncT4 — Kass (@PadelKass) August 26, 2019

Fuerte granizo en #BecerrildelaSierra Madrid #Tormenta Más grandes que una pelota de Ping Pong ???? !!! pic.twitter.com/OhMIJOEPvr — Pablo (@pauhinojal) August 26, 2019

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, expressou via Twitter a sua “solidariedade com todos os que estão sofrendo as consequências [das tempestades]”, agradecendo também a ação dos serviços de emergência.

Atento a la evolución y a las informaciones sobre las zonas afectadas por el paso de #DANA, entre ellas Arganda y Valdemoro en la Comunidad de Madrid. Mi solidaridad con todos los que están sufriendo sus consecuencias y el agradecimiento siempre a los servicios de emergencias. https://t.co/6DxEHrnk8S — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) August 26, 2019

Madrid teve as linhas de metro 6, 7, 9 e 12 cortadas nos dois sentidos, enquanto a linha 5 registou diversos atrasos. Nesta terça-feira de manhã, a linha 9 ainda não tinha sido reaberta. Pelo menos quatro estradas também tiveram o trânsito cortado, segundo o El País.

A AEMET revelou que só na zona da estação de metro Cidade Universitária, foram contabilizados 36 litros por metro quadrado de chuva. Além de diversos prédios inundados pela força da água, o aeroporto também foi obrigado a desviar vários voos. Aviões vindos de Londres, Turim, Bolónia e Doha tiveram de aterrar em aeroportos alternativos.

Cortes en tramos de la L5, 6, 7, 9 y 12 del Metro de Madrid y (vídeo) retenciones en la M-40 en el Barrio de la Fortuna por la tormenta https://t.co/2Iq8nnHgPZ pic.twitter.com/NkYhRhG1is — Europa Press (@europapress) August 26, 2019

En las Navas del Marqués, en Arganda del Rey y en otros muchos municipios de Ávila, Madrid, Segovia… la tormenta ha sido tremenda y ha causado graves destrozos. Mi solidaridad con los vecinos afectados y mi agradecimiento a todos los Cuerpos que trabajan en esta difícil noche. pic.twitter.com/cNe9AuYrq5 — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) August 26, 2019

A presidente da câmara de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, também fez uma publicação no Twitter pedindo “precaução”, e alertando para as fortes chuvas.

Pedimos precaución en las próximas horas. Continuarán las fuertes lluvias. Hay que seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia. — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) August 26, 2019

“Gota Fria” explica mau tempo

“As chuvas estão sendo fortes, mas nada incomum para essas datas. No final do verão a atmosfera é instável, então há um aumento no ar devido a causas dinâmicas e não-térmicas. Isso faz com que as chuvas sejam bastante vigorosas e pareçam tempestades “, disse Benito Fuentes, meteorologista, ao El País. Segundo um porta-voz do 112 de Espanha, o episódio é uma “clássica tempestade de final de verão”.

Agentes da AEMET explicam que a mudança repentina no clima espanhol, interrompendo o verão e o tempo seco, é um cenário que resulta da chegada do fenómeno DANA. Ao El Español, a agência meteorológica descreveu o fenómeno como uma depressão isolada em altos níveis de atmosfera, ou seja, a formação de nuvens e tempestades é o resultado da colisão de uma massa de ar frio em altos níveis atmosféricos com o ar quente da superfície, sendo comumente chamada de “gota fria”.

Em Madrid o tempo deve voltar ao normal nos próximos dias, e os alertas redirecionam-se para a península oriental e para as Ilhas Baleares. As regiões de Sevilha, Salamanca e Toledo também sentiram o impacto do mau tempo, mas de maneira mais amena.

Continuar a ler