António Costa diz que coligação formal com Bloco e PCP é “absolutamente impossível”

O primeiro-ministro, António Costa, disse esta noite que uma coligação formal do PS com o PCP, o Bloco de Esquerda e Os Verdes seria “absolutamente impossível”. Em entrevista à TVI24, Costa usou o exemplo da legislatura que agora termina para assegurar que “se o Governo fosse de coligação havia muitas decisões que obviamente o PCP e o Bloco de Esquerda não podiam ter aceite”, dando como exemplos a gestão da dívida pública ou a relação com a União Europeia.

“O nível de compromisso depende do grau de convergência. O grau de convergência entre nós não permite um nível de compromisso maior. É melhor não estragar uma boa amizade com um bom casamento. Aho que não. Isso implicaria uma tal violentação de linhas identitárias dos Verdes, do PCP e do Bloco de Esquerda que seria absolutamente impossível”, disse Costa, quando questionado sobre se uma coligação formal com os partidos à esquerda seria uma hipótese a considerar caso o PS não obtivesse uma maioria absoluta.

António Costa tinha começado a entrevista por elencar os sucessos alcançados na última legislatura, sublinhando que as perspetivas são de que Portugal continue a crescer economicamente acima da média europeia. “Uma das boas provas que conseguimos nesta legislatura foi demonstrar que não é cortando rendimentos que se melhora a situação económica”, disse Costa, sublinhando que a reposição de rendimentos foi “crucial”. Admitindo que “o salário médio ainda é baixo” em Portugal, Costa afirmou que é preciso agora continuar a “prosseguir esta trajetória de modo a que o rendimento disponível das famílias possa melhorar”.

