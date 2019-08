António Guterres apela ao investimento em educação em África

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, destacou esta quarta-feira a necessidade de mais investimentos em educação em África, para além dos já atribuídos a outras áreas como as infraestruturas e para o desenvolvimento do continente.

No seu discurso de abertura da VII Conferência Internacional de Tóquio para o Desenvolvimento Africano (TICAD), António Guterres sublinhou o “progresso substancial” feito pelos países africanos em “numerosas áreas” nos últimos anos e salientou as “vastas oportunidades de comércio e investimento”.

Africa is a dynamic continent of opportunity where winds of hope are blowing ever stronger. I’m at #TICAD7 in Japan to call on the international community to scale up its partnership with Africa for its peace and sustainable development efforts. pic.twitter.com/AYRoMz4fSM

— António Guterres (@antonioguterres) August 28, 2019