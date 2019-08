Assunção Cristas “Sob Escuta” na Rádio Observador esta quinta-feira

Depois de António Costa e de Rui Rio é a vez de Assunção Cristas ser entrevistada na Rádio Observador. É já esta quinta-feira às 8h30 da manhã. No mesmo dia em que o partido apresenta o programa eleitoral com que vai concorrer às eleições de 6 de outubro, a líder do CDS-PP vem aos estúdios do Observador para ser entrevistada numa edição especial do programa “Sob Escuta”.

A pouco mais de um mês das eleições legislativas e a três semanas do início da campanha, Cristas vai estar em direto na Rádio Observador para responder às perguntas de Miguel Pinheiro, Pedro Benevides e Rita Tavares. Depois de um resultado desanimador nas eleições europeias, as sondagens anteveem um resultado fraco para o partido nas legislativas — e o lugar de Assunção Cristas à frente do CDS pode estar em causa. Esta é a terceira da série de entrevistas que a Rádio Observador está a fazer aos principais líderes partidários no pré-legislativas de outubro.

