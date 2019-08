Ator Ângelo Rodrigues internado em estado grave no Hospital Garcia de Orta

Ângelo Rodrigues, ator na novela da SIC “Golpe de Sorte”, está internado em estado grave no Hospital Garcia de Orta, em Almada, avançou o Correio da Manhã. O ator e cantor terá dado entrada com uma infeção grave, foi sujeito a duas cirurgias para retirar tecido e tem feito hemodiálise. Entretanto, sofreu uma paragem cardíaca que foi revertida pela equipa médica.

O ator de 31 anos terá dado entrada no hospital na passada segunda-feira pelo seu próprio pé, mas o estado de saúde agravou-se. O Observador contactou o Hospital Garcia de Orta, que disse não poder dar informações sobre o estado de saúde de Ângelo Rodrigues, assim como não o faz com nenhum dos outros doentes internados. Só a família e pessoas com a devida autorização terão acesso a essas informações.

O Observador contactou a agente do ator, mas até ao momento não teve resposta. Junto da produtora também não foi possível obter informações porque as gravações da novela já terminaram. Os amigos de Ângelo Rodrigues contactados pelo Correio da Manhã disseram não conseguir falar com ele há alguns dias.

Segundo o Correio da Manhã, a infeção terá acontecido depois de o ator ter levado injeções de testosterona. Não é explicado porque é que as injeções podem estar na origem do problema.

