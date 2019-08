Novos livros de Ali Smith e Virginie Despentes publicados em outubro

Na Elsinore, os últimos três meses do ano ficarão marcados pelo regresso de grandes autoras contemporâneas, como Ali Smith ou Virginie Despentes, que verão as suas obras mais recentes publicados em português. O novo livro de João Reis e o regresso às livrarias de Bret Easton Ellis, autor de Psicopata Americano, serão outras das novidades da editora portuguesa.

Três anos depois da publicação de Outono, romance inaugural da série dedicada às quatro estações do ano, Ali Smith lançou Primavera. A edição portuguesa vai chegar em outubro. É também neste mês que chegará o segundo volume da trilogia feminista francesa Vernon Subutex, de Virginie Despentes, outra autora nomeada para o Man Booker Prize, mas em 2018 (Smith foi-o em 2016).

Segundo a Elsinore, “neste livro, a autora traça um retrato político realista e impiedoso da sociedade europeia de hoje: a corrupção dos banqueiros, a manipulação da opinião pública através das redes sociais, o extremismo político e o crescente ódio social. Um retrato violento, cru e audaz dos dias de hoje em ritmo narrativo acelerado”.

A editora parece acompanhar de perto o importante prémio de literatura em língua inglesa, já que, neste último trimestre, irá ainda lançar Frankisstein: Uma História de Amor, romance nomeado para a longlist deste ano. O livro da britânica Jeanette Winterson é, segundo resumiu a Elsinore, “uma ousada e delirante evocação do clássico de Mary Shelley”, Frankenstein ou o Prometeu Moderno.

Para outubro, está ainda marcado o lançamento de dois livros do norte-americano Bret Easton Ellis, autor de grande popularidade nos anos 80 e 90 — Branco, a primeira obra de não-ficção do autor de Psicopata Americano sobre os millenials, e Menos Que Zero. Este último foi publicado originalmente em 1985 e é hoje considerado uma obra de culto da literatura norte-americana. “O retrato cru e implacável de uma geração perdida, reclusa no mundo de ostentação, passividade e niilismo da Los Angeles classista da década de 80, que encontrou refúgio no sexo, nas drogas e na dormência de sentimento”, apontou a editora.

Cavalo de Ferro publica novo romance de Olga Tokarczuk

Depois de Viagens, a Cavalo de Ferro, uma chancela do grupo editorial a que pertence a Elsinore, vai lançar Conduz o Teu Arado Sobre os Ossos dos Mortos, o último livro da polaca Olga Tokarczuk, vencedora do Man Booker Prize International em 2018, prémio que lhe valeu a fama internacional (Tokarczuk está atualmente traduzida em mais de 30 línguas).

“Misto de thriller psicológico e fábula macabra”, Conduz o Teu Arado Sobre os Ossos dos Mortos foi traduzido do polaco para o português por Teresa Fernandes Swiatkiewicz. O livro, que será publicado em outubro, foi nomeado para o Booker International deste ano, mas o prémio acabou por ir parar às mãos de Jokha Alharthi, do Sultanato de Omã.

Em outubro, a Cavalo de Ferro irá ainda lançar A Marcha de Radetzky, de Joseph Roth. Para o mês anterior, está agendado o lançamento dos romances Na Floresta, de Edna O’Brien, e Orlando: uma biografia, de Virginia Woolf. Na não-ficção, a editora irá publicar O Zen e a Arte da Escrita, de Ray Bradbury, e Um Bárbaro no Jardim, de Zbigniew Herbert.

