Campanha do ACP apela ao uso de capacete

O Automóvel Clube de Portugal (ACP) está a promover uma campanha de sensibilização com o nome “Não sejas Alberto! Pensa pela tua cabeça” para incentivar os utilizadores de bicicletas e trotinetas a utilizarem capacete. O lançamento da campanha aconteceu esta quarta-feira na Praça Duque de Saldanha em Lisboa.

Durante a ação são demonstrados os efeitos de não usar capacete, recorrendo a duas melancias. Uma delas, desprotegida, fica rachada a meio quando cai. A outra, protegida por um capacete, sobrevive à queda sem danos.

Um ciclista a testar o que acontece a uma melancia com e sem capacete. Uma campanha do Automóvel Clube de Portugal. pic.twitter.com/4CUsNCyYIw — Inês Sofia Baptista (@AgnesPeter) August 28, 2019

O presidente do ACP, inaugurou a campanha, que decorre a nível nacional. Carlos Barbosa diz que há pessoas que “ainda não perceberam que a trotineta é um meio de transporte e não um brinquedo” e que a campanha serve precisamente para focar nesse ponto: “É um meio de transporte, e sendo um meio de transporte, tem que ser devidamente protegido para as pessoas terem segurança”.

Os dados da Organização Mundial de Saúde apontam para uma redução de 42% do risco de lesões fatais e uma redução de até 69% das hipóteses de lesões na cabeça quando se usa capacete.

De acordo com uma nota à imprensa do ACP, o Código da Estrada obrigava ao uso do capacete em velocípedes com motor auxiliar, no caso, bicicletas e trotinetas elétricas. No entanto, uma instrução técnica da Autoridade Nacional para a Segurança Rodoviária, em dezembro de 2018, tornou opcional o uso de capacete.

Na sequência de acidentes que envolveram velocípedes no ano passado morreram 24 pessoas, 107 ficaram feridas de forma grave e 1.853 tiveram ferimentos ligeiros. Os dados são do relatório anual de 2018 da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária.

