“Será que isto não acaba?” Trump declara estado de emergência em Porto Rico devido a tempestade Dorian

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou o estado de emergência em Porto Rico, antes da chegada da tempestade tropical Dorian, que poderá converter-se esta quarta-feira em furacão ao passar pelo sudoeste da ilha.

A ordem autoriza o Departamento de Segurança Nacional dos Estados Unidos e a Agência Federal para a Gestão de Emergências (FEMA, na sigla em inglês) a coordenarem as ajudas de emergência na ilha, devastada pelo furacão Maria em 2017.

O Presidente dos EUA, protagonista de várias controvérsias por relativizar o impacto dos furacões Maria e Irma, em 2017, também se pronunciou sobre a tempestade Dorian na rede social Twitter: “Uau! Outra grande tempestade está a aproximar-se de Porto Rico. Será que isto não acaba? O Congresso aprovou 92 mil milhões de dólares [82,9 mil milhões de euros] para o Porto Rico no ano passado, um recorde de todos os tempos para ‘qualquer lugar'”.

Wow! Yet another big storm heading to Puerto Rico. Will it ever end? Congress approved 92 Billion Dollars for Puerto Rico last year, an all time record of its kind for “anywhere.”

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 27, 2019